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Ekonomi

OPEC: Petrol piyasasında mevcut arz koşullarında müdahaleye gerek yok

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), halihazırda mevcut arz ve piyasa koşullarında olağanüstü önlemler alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını, piyasanın istikrarlı olduğunu belirtti.

Hümeyra Ayaz  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
OPEC: Petrol piyasasında mevcut arz koşullarında müdahaleye gerek yok

Ankara

OPEC tarafından yapılan açıklamada, İsrail-İran gerginliği sonrası petrol piyasasında yapılan aceleci yorumların yanlış alarm vererek piyasada gereksiz bir korku havası yarattığı kaydedildi.

Geçmişte de benzer değerlendirmelerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu tür söylemlerin piyasa oynaklığını artırdığı ve petrolde acil durum stoklarının gereksiz yere piyasaya sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Piyasa koşullarına ilişkin yorumların, özellikle hassas jeopolitik durumlarda, doğrulanmış verilere ve sağlam analizlere dayandırılması çok önemlidir." ifadesine yer verildi.

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