Dolar
18.57
Euro
18.55
Altın
1,725.26
ETH/USDT
1,349.50
BTC/USDT
20,135.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen eleştirilere karşı Almanya'da enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savundu.

Cüneyt Karadağ   | 04.10.2022
Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Berlin

Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gerçekten de elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor. Biraz absürt bir şekilde yükselen fiyatların uluslararası alanda tekrar düşmesini sağlamak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Şu anki gaz fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Scholz, "Şu anda gaz fiyatları tekrar düşüyor ve daha da düşmesi gerekiyor. Çok yüksekler. Arz talep oranına bakacak olursanız bunun haklı bir gerekçesi olmadığını görürsünüz. Hala yapılması gereken önemli indirimler var ve bunları birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki enerji altyapısının geliştirilmesini isteyen Alman Başbakan, "Böylece Avrupa'nın her köşesinden gaz ithal etme imkanına sahip olalım ve böylece Rusya'dan ithalata bel bağlamak zorunda kalmayalım." diye konuştu.

Enerji krizi karşısında AB'nin kredi programlarına ilişkin tartışmaya da değinen Scholz, Kovid-19 krizinden kalan ve henüz kullanılmayan yeniden yapılandırma fonuna atıfta bulunarak "Büyük çoğunluğu henüz kullanılmamış ancak şu anda özellikle etkili olabilecek 750 milyar avroluk devasa bir programımız var. Birbirimizle somut konuları tartışırken bunu aklımızda tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı konusundaki tutumunu bir kez daha eleştiren Şansölye Scholz, "Biz birlik içindeyiz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için kutsaldır. Düzmece referandumlar ve Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme girişimleri uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir değeri yoktur. Bizim için geçersiz ve hükümsüzdür." dedi.

Scholz, Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'yı desteklemeye ve Rusya yönetiminin yürüttüğü acımasız savaşa karşı Ukrayna savunmasına yardımcı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte da ülkesinin, Almanya ile Avrupa'da birlikte çok yakın çalıştıklarını belirterek "Avrupa'da, dayanışma içinde ve aynı zamanda görmek için yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı

Benzer haberler

Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Olaf Scholz: Elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor

Almanya, artan enerji maliyetlerini frenlemek için 200 milyar avro harcayacak

Almanya Başbakanı Scholz: Putin hata üstüne hata yapıyor

Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak
Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir

Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Türkiye'ye övgü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Türkiye'ye övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet