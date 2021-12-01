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Ekonomi

OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’den yüzde 9’a yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6’ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4’den yüzde 9'a revize etti.

Bahattin Gönültaş   | 01.12.2021
OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’den yüzde 9’a yükseltti

Berlin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), “Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, eylülde 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5’te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.

Eylülde bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9’a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1’den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.


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