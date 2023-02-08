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Ekonomi

Ocak ayında en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,04 ile külçe altında gerçekleşti.

Zeynep Canlı   | 08.02.2023
Ocak ayında en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ocakta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,04 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,44 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,65, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,77, dolar yüzde 3,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,96, DİBS yüzde 4,23, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,04, dolar yüzde 5,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,82 oranlarında yatırımcısını üzdü.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,61 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 75,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 76,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 65,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 14,78, külçe altın yüzde 21,6, dolar yüzde 25,59, avro yüzde 29,19 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 7,29, dolar yüzde 12,01, avro yüzde 16,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 25,55 oranlarında kaybettiren yatırım araçları oldu.

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