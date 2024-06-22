Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,493.60
BTC/USDT
64,500.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Nissan, Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatacak

Nissan Motor'un, Çin'in doğusundaki Ciangsu kentinde bulunan otomobil fabrikasını kapatacağı belirtildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Nissan, Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatacak

Tokyo

Otomobil üreticileri, başta Çin menşeliler olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında satış hacimlerini güçlendirmesi karşısında zorlanıyor.

Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre Nissan, Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentindeki fabrikasını kapatacak.

Çin firması Dongfeng Motor işbirliğiyle işletilen fabrikanın "Qashqai" kompakt spor modelinin üretildiği tesis, faaliyetlerini dün itibarıyla tamamladı.

Yıllık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Japon firmasının Çin genelindeki toplam imalat hacminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi.

Kapatma kararının, Çin'de seyreden düşük satışlar sonrası Japon firmasının ülke içi üretim kapasitesini daraltmak için alındığı ifade edildi.

Yerel pazarda fiyat rekabetinin giderek artmasının neticesinde Japon firmasının satış hacminin giderek düştüğü ve üretim fazlası verdiği kaydedildi.

Son verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki yeni araç satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

Ulusal basında, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'dan Çin ile akademik ve kültürel işbirliği çağrısı
Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8 bin 690 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'dan Çin ile akademik ve kültürel işbirliği çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'dan Çin ile akademik ve kültürel işbirliği çağrısı

TCG Kınalıada, Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılında yaptığı Japonya gezisini tamamladı

Nissan, Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatacak

Japonya'da bir otel, "İsrail ordusuyla bağlantısı" şüphesiyle İsrailli müşterinin rezervasyonunu reddetti

Japonya'da bir otel, "İsrail ordusuyla bağlantısı" şüphesiyle İsrailli müşterinin rezervasyonunu reddetti
Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 1,5 arttı

Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 1,5 arttı
Türkiye-Çin ilişkileri birbiri ardına yapılan ziyaretlerle derinleşiyor

Türkiye-Çin ilişkileri birbiri ardına yapılan ziyaretlerle derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet