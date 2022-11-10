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Ekonomi

Nintendo, 2022 mali yılı ilk yarısında 230,4 milyar yen net kar elde etti

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2022 mali yılı ilk yarısında 230,4 milyar yen (1,6 milyar dolar) net kar elde etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.11.2022
Nintendo, 2022 mali yılı ilk yarısında 230,4 milyar yen net kar elde etti

Tokyo

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini duyurdu.

Buna göre firmanın net karı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 artışla 230,4 milyar yene (1,6 milyar dolar) yükseldi.

Net kar, Japon firmanın, şimdiye kadar bir mali yılın yarı yıl periyodu için rekor düzeyde artış olarak kayda geçti.

Firmanın satış gelirleri yüzde 5,2 artışla 656,9 milyar yene (4,48 milyar dolar); işletme karı yüzde 0,2 artışla 220,3 milyar yene (1,5 milyar dolar) çıktı.

Net kar artışını, oyun yazılımlarının hızlı satışı ile Japon yeninin döviz karşısındaki değer kayıplarının, olumlu etkilediği kaydedildi.

Nintendo, tüm mali yıl kapsamlı satış gelirlerinin 1,65 trilyon yen (11,2 milyar dolar) ve net karının 400 milyar yen (2,73 milyar dolar) olmasını hedefliyor.

Japonya'da 2022 mali yılı Mart 2023'te sona erecek.

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