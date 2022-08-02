Dolar
17.94
Euro
18.30
Altın
1,779.33
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
22,959.00
BIST 100
2,647.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapması beklenen ziyaretin ABD ve Çin arasındaki gerilimi tırmandırmasıyla güne düşüşle başladı.

Dilara Zengin Okay   | 02.08.2022
New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 32.691,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.104,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 12.287,67 puana indi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı ziyaretin jeopolitik risk algısını artırmasıyla endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.


Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği arttığı gözlendi.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.

Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'li şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançolarının da piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası Fed'den gelen açıklamaların ardından 'ralli' yaptı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Köylümüzün ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim hizmetine tüm köylülerimizi ulaştıracağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: Köylümüzün ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim hizmetine tüm köylülerimizi ulaştıracağız
Restorasyonu tamamlanan Acarlar Longozu törenle açıldı

Restorasyonu tamamlanan Acarlar Longozu törenle açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet