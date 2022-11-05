MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı iki günde 50 bine yakın ziyaretçi ağırladı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nı iki günde 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
İstanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi.
Mahmut Asmalı, burada yaptığı konuşmada, 600'e yakın firmanın katılımı ile MÜSİAD'ın en büyük fuarına imza attıklarını, fuarda 124 ülkeden katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığını dile getirdi.
Aldıkları son verilere göre, iki gün içerisinde fuarda yaklaşık 45-50 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını bildiren Asmalı, "İnşallah fuar sonunda da 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Allah'a hamdolsun fuarımız her geçen gün büyüyor, güçleniyor." diye konuştu.
Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanındaki 165 noktadan şube başkanı ve temsilcileri ile MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Asmalı, "İnşallah D-8 Büyükelçiler Zirvesi'ni icra edeceğiz, mutabakat zabıtlarını imzalayacağız. İnşallah fuar sonunda ülkemiz ekonomisine 5 milyar dolar bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Asmalı, MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak dün gerçekleştirilen 26'ıncı IBF Kongresi'ni dünyanın dört bir yanından gelen değerli iş insanı, yatırımcı ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Yurt dışı şubelerimiz ve çok sayıda forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlediğimiz 26. IBF Kongresi'nin bu seneki ana konusu 'Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası' oldu. Bu konu başlığını çok değerli konuklarımızla masaya yatırdık ve üç ayrı oturumlu panel düzenledik. İnşallah bu çalışmaların tamamını da rapor haline getirip kamuoyuyla paylaşacağız. En büyük sermayeniz ve gücümüz olan yeni nesilleri ve aileyi korumak için biz de MÜSİAD olarak seferberlik halindeyiz." diye konuştu.
"Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için girişimlere başladık"
MÜSİAD'ın bu seneki fuarda 2 yeni yapısını tanıttığını da dile getiren Asmalı, şöyle devam etti:
"Bunlardan biri, kısa adı MÜSİAD Invest olan MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi'ni kurduk ve bu fuarda tanıtmaya başladık. MÜSİAD Invest ile Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik edeceğiz. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışındaki üyelerimizin tüm ticari bilgilerini topladığımız ve birbirlerini çok daha iyi tanımaları ve ticaret yapmalarını sağlamak için MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni hayata geçirdik. Tüm bu projelerimize ek olarak büyük ölçekli işleri ve hayallerimizi gerçekleştirmek için üyelerimizin, sermayelerini bir araya toplayarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için girişimlere başladık. Bu hayırlı ve bereketli proje için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, kenetlendik. İnşallah kararlılıkla yürüyoruz."
Cumhuriyetin 100'üncü yılının idrak edileceği 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir şahlanış döneminin başlayacağına yürekten inandıklarını belirten Asmalı, "Şefkatle mazlum ve mağdurların sesi olacağımız, bölgesel ve küresel barışı inşa edeceğimiz, güven ve istikrarı temin edip huzur ve güveni tesis edeceğimiz, Türkiye Yüzyılı’nı bir ve beraberce inşa edeceğiz inşallah. MÜSİAD olarak gece gündüz bu misyonla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.
"İdlib bölgesindeki MÜSİAD Köyü'nü 13 Kasım'da açacağız"
Mahmut Asmalı, MÜSİAD ailesi olarak üretim ve ihracata katma değer sağlama vizyonlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu kapsamda Suriye'nin İdlib bölgesinde 600 briket evden oluşan MÜSİAD Köyü projesini Sadakataşı Derneği iş birliğiyle tamamladık. İnşallah Sayın Bakanımızın da teşrifiyle önümüzdeki hafta 13 Kasım Pazar günü MÜSİAD Köyü'nü hep birlikte açmaya gideceğiz inşallah. MÜSİAD'ımız ayrıca üyelerimizden aldığı destek ve yardımlarla Kızılay'ımızla iş birliği yaparak önce Afganistan'da daha sonra da selden etkilenen dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Gelecekte şefkat, merhamet ve vicdan timsali aziz milletimizin ve çok kıymetli üyelerimizin de desteğiyle bu çalışmalarımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Çünkü sahada ve masada güçlü Türkiye'nin, güçlü iş birliği platformu olan MÜSİAD Türkiye'nin cazibesi, Anadolu'nun bereketi ve Türk insanının gayret ve azminin buluştuğu adrestir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.