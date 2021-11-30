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Ekonomi

MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır

MÜSİAD'dan yılın üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır." denildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 30.11.2021
MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır

İstanbul

 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkânı bulduğunu bildirdi.

MÜSİAD'dan yılın üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin yapılan açıklamada, 2021 yılının, bütün dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye ekonomisi için de bir “sınanma yılı” olarak geride kalmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin Kovid-19 sonrası adeta bir “hayatta kalma mücadelesi” verdiği, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkânı bulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 7,4’lük bu oran, Türkiye ekonomisinde temel lokomotiflerin artık pozitif büyüme rayına tamamen oturduğunu göstermektedir. Ekonomimizin salgın sonrası normalleşmenin başladığı 2020 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren 5 çeyrek boyunca kesintisiz pozitif büyümesi ve 2021 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin büyüme oranının yüzde 12,2’ye ulaşması, sürdürülebilir bir büyümenin sinyallerini vermesi bakımından oldukça önemlidir.

G20 ülkelerinin ortalama büyüme hızına baktığımızda, Türkiye ekonomisinin başarılı performansı daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. İngiltere’nin yüzde 6,6, Çin ve ABD’nin yüzde 4,9, Avro Bölgesi'nin yüzde 3,7, Almanya’nın yüzde 2,5 ve Japonya’nın sadece yüzde 1,4 oranında büyüyebildiği bu dönemde Türkiye’nin yüzde 7,4 ile G20’nin zirvesinde yer alması, taraflı/tarafsız herkesin takdirini hak etmektedir."

Üst üste gelen ihracat rekorlarının ardından net dış talebin büyümeye 6,8 puan katkı vermesinin hiç kimse için şaşırtıcı olmadığı aktarılan açıklamada, yüzde 7,4’lük büyüme içerisinde ihracatın katkısının bu denli yüksek olmasının, Türkiye ekonomisinin yalnızca tüketim bazlı büyüdüğüne dair olumsuz algıların da aksini ispatlar nitelikte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Büyümede ihracat rüzgârının son çeyrekte de sürmesi, iç talepteki canlılık ve faiz indirimleriyle ivme kazanacağına inandığımız yatırımların da etkisiyle, 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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