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Ekonomi

Moody's'ten bankaların kredi kalitesine ilişkin 'iklim değişikliği' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, iklim değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından büyük bir tehdit olduğunu bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 04.10.2021
Moody's'ten bankaların kredi kalitesine ilişkin 'iklim değişikliği' uyarısı

Londra

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bankaların artık giderek verdikleri kredilerde daha fazla düşük karbon emisyonunu esas alan projelerin finansmanına yöneldikleri belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin bankaların kredi kalitesi açısından önemli bir etki gücü olduğu, iklim değişikliğinin nasıl gerçekleşeceğine ve buna karşı uygulanacak politikaya göre bankacılık sektörünün kayıplarının ciddi bir seviyede olabileceği kaydedildi.

Moody’s açıklamasında, “Paris anlaşmasından herhangi bir sapma, bankalar için daha yüksek kredi kayıplarına yol açacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R. Valez, "Analizimiz, iklim riskinin bankaların kredi kalitesi ve kredibilitesinin önemli bir belirleyicisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, çeşitli iklim senaryolarına karşı kırılganlıkları açısından bankalar arasındaki bazı farklılıkların altını çiziyor. Kredi kayıpları, en aşırı iklim senaryosunda yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

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