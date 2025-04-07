Mobilyada fonksiyonel ve akıllı çözümler sunan ürünler tercih ediliyor
Türk mobilya sektörü son yıllarda küresel pazarda tasarım ve kalite açısından rekabetçi bir konuma ulaşırken, tüketicilerin de fonksiyonel ve akıllı çözümler sunan ürünlere ilgisi sürüyor.
İstanbul
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına talep artarken, katlanabilir ve kompakt tasarımlara sahip ürünler ön plana çıkıyor.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye mobilya sektörünün son yıllarda yaptığı atılımlarla uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Türk mobilyaları 213 ülkeye ihraç ediliyor. 2024'te toplam 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün 2025 yıl sonu hedefi 5 milyar dolarlık ihracatı aşmak." dedi.
Sektörün sorunlarından birinin ana ham madde olan odunun ülkedeki yüksek maliyeti olduğuna değinen Güleç, sektörün uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi için Türkiye'de odun ham maddesi üretiminin sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyeye çıkarılması ve fiyatların küresel rekabete uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Güleç, tasarım ve sürdürülebilirlik odağında sürekli gelişen sektörün dünya pazarında gördüğü ilginin her geçen gün arttığını kaydederek, "Konut projeleri, yenilenme ihtiyacı ve tüketicilerin değişen beklentileri doğrultusunda modüler, fonksiyonel ve sürdürülebilir mobilya üretimi giderek önem kazanıyor." diye konuştu.
Türk mobilyasının son yıllarda küresel pazarda giderek daha fazla ilgi gören, tasarım ve kalite açısından rekabetçi bir konuma ulaşan bir sektör haline geldiğini aktaran Güleç, Türk mobilyasının bilinirliğini artırmak, marka değerini güçlendirmek ve pazardaki etkinliğini artırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
"Tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Güleç, tüketicilerin mobilya tercihlerinde son yıllarda belirgin bir değişim yaşandığını belirterek, "Sadece şık ve dayanıklı mobilyalar değil, aynı zamanda çevre dostu, fonksiyonel ve akıllı çözümler sunan ürünler de tercih ediliyor. Öne çıkan tüketici beklentileri arasında sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler, fonksiyonellik, minimalist ve zamansız tasarımlar yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ve balkon mobilyalarına talebin arttığına işaret eden Güleç, "Özellikle büyük şehirlerde açık alanların daha verimli kullanılması için katlanabilir ve kompakt tasarımlara sahip ürünler ön plana çıkıyor. Bununla birlikte son yıllarda insanların şehir ve yoğun tempodan kaçma, doğayla iç içe yaşama arzusu da bahçe ve balkon mobilyalarına olan ilgiyi artırıyor. Hava koşullarına dayanıklı, yer kaplamayan, kolay taşınabilen ve uzun ömürlü malzemelerden üretilen bahçe mobilyaları büyük ilgi görüyor." şeklinde konuştu.
Güleç, bahçe mobilyalarında ahşap, bambu ve geri dönüştürülmüş malzemeler gibi çevre dostu materyaller tercih edilirken, modüler ve çok amaçlı tasarımların da dikkat çektiğini kaydetti.
Tüketicilerin mobilya teslimatlarının gecikmesine yönelik şikayetlerine ilişkin Güleç, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Lojistik zincirlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle dönem dönem teslimat gecikmeleri yaşanabiliyor. Ancak sektör olarak tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimiz şu anda bir yandan lojistik altyapılarını güçlendirirken diğer yandan da dijital sipariş takip sistemlerine entegre oluyor. Özellikle lojistik ve depolama sistemlerinin iyileştirilmesiyle teslimatlarda yaşanan sorunların önüne geçilmesini hedefliyoruz."
"Bu yıl bahçe mobilyalarında doğal malzemeler ön planda"
Modoko Başkanı Koray Çalışkan da mobilya sektörünün ihracatta ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.
Mobilya gibi daha büyük ve uzun vadeli harcamaların ertelenen ihtiyaçlar arasında yer aldığına değinen Çalışkan, "Ancak piyasa normalleşmeye başladığında bu birikmiş talebin açığa çıkması bekleniyor. Bu da mobilya sektöründe ciddi bir patlama yaratabilir." diye konuştu.
Çalışkan, son yıllarda özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde stüdyo daireler ve 1+1 gibi evlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığını belirterek, "Tüketiciler hem şık hem de fonksiyonel, yerden tasarruf sağlayan mobilya çözümleri arayışına girdi. Pandemiden sonra bahçeli, villa tarzı evler de tercih ediliyor. İki tarafta da talepler var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Bahar aylarıyla birlikte insanların açık alanlarda daha fazla vakit geçirmek istediğine değinen Çalışkan, şunları kaydetti:
"Bu da doğal olarak bahçe ve balkon mobilyalarına olan ilgiyi artırıyor. Özellikle şehirde yaşayanlar, küçük balkon alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getirebilmek için pratik çözümler arıyor. Bu dönemde en çok tercih edilen ürünler arasında katlanabilir masa ve sandalyeler, çok fonksiyonlu oturma grupları gibi yerden tasarruf sağlayan seçenekler öne çıkıyor. Bahçesi olanlar için de daha büyük ve konforlu mobilyalar talep ediliyor. Bu yıl bahçe mobilyalarında doğal malzemeler ön planda. Ahşap malzemelerle tasarlanmış mobilyalar oldukça popüler. Bahçe mobilyalarında, dayanıklılık ve uzun ömürlü kumaşlar da tüketicilerin tercih ettiği önemli özellikler arasında yer alıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.