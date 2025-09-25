Dolar
41.47
Euro
48.81
Altın
3,750.18
ETH/USDT
4,005.80
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
11,375.65
logo
Ekonomi

MKK ile Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu arasında üyelik ve hesap açılış anlaşmaları imzalandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu (KCSD) arasında üyelik ve hesap açılış anlaşmaları imza altına alındı.

Mahmut Çil  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
MKK ile Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu arasında üyelik ve hesap açılış anlaşmaları imzalandı

İstanbul

İstanbul

MKK'den yapılan açıklamada, Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu 2025 Konferansı kapsamında Almatı'da, MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ile KCSD Üst Yöneticisi Yedil Medeu tarafından ikili anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.

Bu anlaşmalarla Türkiye ve Kazakistan'daki yatırımcıların, her iki ülkede ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin takas ve saklama işlemlerini MKK ve KCSD nezdinde açılacak omnibus hesaplar üzerinden yapabileceği, piyasa katılımcılarının Türk ve Kazak piyasa enstrümanlarına daha etkin ve güvenli şekilde erişim sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu ikili yapının teknik uyum sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyete başlayacağı belirtildi.

Devlet iç borçlanma senetlerinin omnibus hesaplar aracılığıyla saklanıp takas edilebileceği, bunun da işlem sonrası verimliliği artıracağı, operasyonel süreçleri azaltacağı ve uluslararası işlemleri kolaylaştıracağı bildirildi.

Likidite oluşumunu destekleyecek bu ikili yapının, iki piyasa arasındaki entegrasyonu da güçlendireceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen MKK Genel Müdürü Arıkan, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Kazakistan'ın Merkezi Saklama Kuruluşu ile kurulan bu doğrudan bağlantı, bugüne kadar inşa ettiğimiz bölgesel bağları güçlendiriyor ve bölgedeki piyasa altyapılarıyla entegrasyon hedefimizi destekliyor. 2021 yılında Azerbaycan'ın Merkezi Saklama Kuruluşu ile kurduğumuz bağlantının ardından KCSD ile atılan bu adım, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde piyasaların entegrasyonu yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. Stratejik hedefimiz, üye ülkelerin tüm piyasa altyapılarıyla bağlantı kurmak ve Teşkilat bünyesinde ileride kurulacak ortak altyapının gelişimini desteklemektir. Devlet iç borçlanma senetlerinde karşılıklı omnibus erişim sayesinde işlem sonrası verimliliği ve likiditeyi artırmayı ve hem iki ülke hem de bölge genelinde uluslararası yatırımcı katılımını genişletmeyi hedefliyoruz."

