Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,490.40
BTC/USDT
47,215.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yerli çelik bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriliyor.

Aleyna Coşkun, Yakup Sağlam  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor

Mersin

Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Öğretim Üyesi Umut Önen ve Dr. Öğretim Üyesi Öyküm Başgöz'ün araştırmacı olarak yer aldığı "Savunma Sanayi İçin Yüksek Mukavemetli Bağlantı Elemanlarının Üretimi" projesinin 18 ay süreceğini söyledi.

Proje kapsamında, savunma sanayide kullanılacak yerli ve milli yüksek kaliteli çelik üretimi yapacaklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde var olan çelik malzemesinin içerisine yeni alaşım elementleri ilave ettik. Kendi teknolojimiz ve imkanlarımızla elde ettiğimiz ürünü daha sonra birtakım termomekanik işlemlere tabi tutarak farklı bir ürün haline getirdik. Bu malzeme zırh, zırhlı personel taşıyıcı, askeri araç ve tank yapımında kullanılabilecek. Ürünümüzü çok kısa sürede görücüye çıkarmayı planlamaktayız. Yerli ve milli ürünümüz, yurt dışından ithal edilen ürünlere göre maliyet açısından daha uygun olarak karşımıza çıkacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da doktorlar, Gazze'ye destek için sessiz yürüyüş düzenledi
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti
Koruma altındaki Kaçeli koyunları İzmir'deki yaşam parkında yavruladı
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Bakan Göktaş: Artık teknolojinin üretim merkezi olan bir Türkiye var

Benzer haberler

MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor

MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor

İstanbul Valisi Gül, kentteki hizmetleriyle gençleri sigaraya karşı koruyor

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri, 13 bin 741 afetzedeye tedavi imkanı sundu

Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri, 13 bin 741 afetzedeye tedavi imkanı sundu
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu

Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu

Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet