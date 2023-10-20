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Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira olarak belirlendi.

Mert Davut  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 153,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 916,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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