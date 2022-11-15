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Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde saklanan pay senetlerinin değeri 5,06 trilyon liraya ulaşırken, menkul kıymetlerin değeri de 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.11.2022
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

İstanbul

MKK'nin Veri Analiz Platformu tarafından yayımlanan verilere göre, bugün itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 6,097 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 5,06 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 234,17 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 616,51 milyar lirasını yatırım fonu, 184,18 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 1 milyar 121,43 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

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