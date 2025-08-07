Dolar
Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 26,33 trilyon lirayla rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 6 Ağustos itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değerinin 17,44 trilyon lirayla en yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 26,33 trilyon lirayla rekor kırdı

İstanbul

MKK, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, toplam menkul kıymet ve pay senedi piyasa değerlerinde bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldığını bildirdi.

Buna göre, 6 Ağustos itibarıyla toplam piyasa değeri 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değeri 17,44 trilyon lirayla en yüksek değerlerine ulaşarak rekor kırdı. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 410 bin 363 kişi oldu.

Toplam hesap sayısı aynı tarihte 87,69 milyona yükselirken, bakiyeli hesap sayısı 14,94 milyona çıktı. Bu dönemde yatırım fonlarının portföy değeri 6,74 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,64 milyona yükseldi.

