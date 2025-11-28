Merkezi Kayıt Kuruluşu ile sermaye piyasaları 20 yıldır tamamen dijital
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 28 Kasım 2005'ten bu yana sermaye piyasalarındaki menkul kıymetleri dijital ortamda kayıt altında tutarak, ilgili tüm süreçlerin uçtan uca güvenle işletilmesi görevini başarıyla sürdürüyor.
İstanbul
MKK'den yapılan açıklamaya göre, resmi olarak 21 Eylül 2001'de kurulan MKK, ilgili mevzuatın hazırlanması sonrasında teknolojik altyapısını yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirerek, borsada işlem gören şirketlerin pay senetleri süreçlerini ilk kez 28 Kasım 2005 tarihinde dijital ortamda gerçekleştirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu önemli aşamadan sonra sermaye piyasalarındaki tüm ihraç işlemleri MKK'nin sunduğu altyapı sayesinde dijital ortamda yapılır hale geldi.
MKK, merkezi saklama rolünü her geçen gün geliştirerek, sunduğu yeni hizmetlerle faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketlerin ve yatırımcıların verileri, MKK'nin AR-GE Merkezi'nde uzman çalışanların geliştirdiği yüksek teknoloji altyapısında güvenle saklanıyor.
MKK, merkezi saklama hizmetlerinin ötesinde, veri hizmetleri, kurumsal yönetim hizmetleri ve yatırımcı hizmetleri başlıkları altında geliştirdiği ürün ve hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdürürken, uluslararası alanda global çözümler sunuyor.
Tüm bu süreçlerin dijitalleşmesinde merkezi bir rol üstlenmiş olan Kuruluş, Kamuyu Aydınlatma Platformu işleticiliği, tarım piyasalarında elektronik ürün senetlerini saklama rolü, genel kurul ve yönetim kurulu süreçlerinde şirketlere hukuken geçerli çevrim içi ve hibrit katılımlı toplantı altyapısı sağlayıcılığı gibi birçok faaliyeti yürütüyor.
MKK, teknoloji ihraç ediyor
Ürün ve platformlarıyla yatırımcıların hayatını kolaylaştıran MKK, yakın zamanda kripto varlık piyasalarında verilerin takibi ve raporlanmasını sağlayan Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) geliştirdi.
MKK, Veri Depolama Kuruluşu rolüyle "Sermaye Piyasaları Risk Merkezi Altyapı Sağlayıcılığı"nın yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu ve ilgili kuruluşlarla veri paylaşımları yapıyor.
Kuruluş, yurt dışına teknoloji ihracatı yaparken, uluslararası alanda üstlendiği üst düzey yönetim sorumlulukları ve attığı kapsayıcı adımlarla dünya merkezi saklama ekosistemi içinde öncü bir rol oynuyor.
MKK, gerçekleştirdiği tüm bu faaliyetlerle birlikte sermaye piyasalarında dijital dönüşümün merkezindeki kritik rolünü başarıyla sürdürüyor.
MKK'nin hizmete başlaması piyasalar için önemli bir dönüm noktası oldu
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "MKK'nin kurulması ve hizmete başlaması, şirketlere ve yatırımcılara ait tüm verilerin dijital ortamda güvenle saklanmasını sağlayan altyapıyı kurarak hayata geçirmesi piyasalarımız için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kuruluşumuz, piyasalarımıza güvenin artması, şeffaflık ve yatırım ortamının iyileşmesi, şirketlerin kurumsal yönetim düzeyinin gelişmesi adına kritik katkılar sağlamakta, piyasalarımızın, süreçlerinin ve araçlarının tamamen dijital olarak işletimini 20 yıldır güvenle ve başarıyla sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Arıkan, bugün ulaştığı noktada MKK'nin, özellikle yabancı finansal altyapı kuruluşları tarafından örnek alındığına dikkati çekti.
Uluslararası işbirliklerini geliştirerek sadece Türkiye'de değil tüm dünyada merkezi saklama ekosisteminin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Arıkan, "Yürüttüğümüz Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği Başkanlığı yanında bu yıl üstlendiğim Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyle tüm dünyadaki muadil kurumlar arasında köprü fonksiyonumuz ile öncülük rolümüz giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Arıkan, MKK'nin bu stratejik konumunun yanı sıra düzenlediği uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin finansal piyasalarda önemli bir merkez olması için çalıştıklarını, tüm bunları yaparken yetişmiş insan gücüyle yol aldıklarını ifade etti.
Arıkan, şunları kaydetti:
"Finansal okuryazarlık çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız MKK yayınlarının ilki olan 20. yıl kitabımızı bu vesileyle tekrar yayına kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kitabımıza gösterdikleri ilgiden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı'mız İbrahim Ömer Gönül'e şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.