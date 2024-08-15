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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Mahmut Çil  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,2 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih      Altın Rezervleri      Brüt Döviz Rezervleri      Toplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
12.07.202459.45194.345153.796
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
02.08.202457.89592.491150.386
09.08.202457.90392.330150.233
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