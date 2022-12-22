Dolar
18.67
Euro
19.83
Altın
1,815.22
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,792.00
BIST 100
5,454.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 747 milyon dolar arttı ve 129 milyar 511 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 22.12.2022
Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 785 milyon dolar artışla 85 milyar 595 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Aralık'ta 84 milyar 810 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 38 milyon dolar azalarak 43 milyar 954 milyon dolardan 43 milyar 916 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 747 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolardan 129 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

Net uluslararası rezervler de 28 milyar 130 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı
Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları törenle ulaşıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye, son 20 yılda çok önemli başarılara erişti
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası rezervleri, 129,5 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Merkez Bankası'ndan yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım

Merkez Bankası'ndan yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet