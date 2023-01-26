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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 128,7 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 471 milyon dolar artarak 128 milyar 743 milyon dolara yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 26.01.2023
Merkez Bankası rezervleri 128,7 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 29 milyon dolar azalışla 79 milyar 154 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Ocak'ta 79 milyar 183 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 500 milyon dolar artarak 48 milyar 89 milyon dolardan 49 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 471 milyon dolar artışla 127 milyar 272 milyon dolardan 128 milyar 743 milyon dolara çıktı.

Net uluslararası rezervler de 1,8 milyar dolar artarak 26,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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