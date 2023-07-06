Dolar
26.01
Euro
28.35
Altın
1,913.16
ETH/USDT
1,903.40
BTC/USDT
30,564.00
BIST 100
6,159.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

Muhammed Said Tanıl  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaranlar tatbikat yaptı
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor

Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
TCMB sadeleşme sürecine devam ediyor

TCMB sadeleşme sürecine devam ediyor
TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşları bilgi sistemleri tebliğ ve yönetmeliğinde değişiklik

TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşları bilgi sistemleri tebliğ ve yönetmeliğinde değişiklik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet