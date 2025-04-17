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Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Mahmut Çil  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Merkez Bankası faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı

İstanbul

Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

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