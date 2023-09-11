Dolar
26.87
Euro
28.84
Altın
1,928.34
ETH/USDT
1,613.00
BTC/USDT
25,819.00
BIST 100
8,365.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul’da Murat Beyaz İlkokulunda düzenlenen törene katılıyor
logo
Ekonomi

MENA ülkeleri temiz enerji dönüşümü için 25 kat kapasite artışına ihtiyaç duyuyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinin, doğal gaz ve petrolden sağladığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için yaklaşık 500 gigavat ilave kapasiteye ihtiyacı bulunuyor.

Başak Erkalan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
MENA ülkeleri temiz enerji dönüşümü için 25 kat kapasite artışına ihtiyaç duyuyor

Ankara

Global Energy Monitor'ün raporuna göre, bölge ülkeleri, geçen yıl mayıs ayından bu yana 6,9 gigavatlık rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye aldı ve yenilenebilir enerji kapasitesini yüzde 57 artışla 19 gigavata taşıdı.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını doğal gaz ve petrolden sağlayan söz konusu ülkelerin, 343 gigavat seviyesinde kurulu gücü bulunuyor. Bu da dünyanın toplam kurulu gücünün yüzde 23'üne denk geliyor. Bölgede yapım aşamasındaki 9 gigavat kapasiteli yeni projelerin, 2024'ün sonuna kadar devreye alınacağı öngörülüyor.

MENA ülkelerinin, doğal gaz ve petrolden sağladığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilmesi için yaklaşık 500 gigavatlık ilave rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımı yapması gerekiyor.

Yenilenebilir enerjide kurulu gücün her yıl 19 gigavat arttığı değerlendirildiğinde, MENA bölgesinin 2050'ye kadar "sıfır karbon" hedefine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Raporda görüşlerine yer verilen Global Energy Monitor Proje Direktörü Kasandra O'Malia, bölgenin geçen yıl devreye aldığı rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin çok doğru bir adım olduğunu, ancak fosil kaynaklardan sağlanan enerjinin tamamen devre dışı bırakılması için uzun bir yol katedilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan raporda, MENA ülkelerinin geçen yıl devreye aldığı yenilenebilir enerji kurulu gücünün, benzer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yetersiz kaldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama
İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

MENA ülkeleri temiz enerji dönüşümü için 25 kat kapasite artışına ihtiyaç duyuyor

MENA ülkeleri temiz enerji dönüşümü için 25 kat kapasite artışına ihtiyaç duyuyor

G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet