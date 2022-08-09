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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan ayrılıyor.
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Ekonomi

"Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" Abdülhamid Han gemisi bugün ilk sondaj için demir aldı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle görevine başladı.

Mustafa Ünal Uysal   | 09.08.2022
"Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" Abdülhamid Han gemisi bugün ilk sondaj için demir aldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Mersin

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han'ın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Filonun en güçlü gemisi

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle görevine başladı.

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