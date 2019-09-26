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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"nda konuşuyor
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Ekonomi

MASFED Başkanı Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak

MASFED Başkanı Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bu karar ikinci el araç piyasasını canlandıracak." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 26.09.2019
MASFED Başkanı Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak

Ankara

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına indirmesi, sektörde hareketlilik beklentisi oluşturdu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, sıfır otomobiller için düşürülen faiz oranlarının Türkiye'deki üretimi destekleyeceğini söyledi.

Faiz indirim kararının 1 Ekim-31 Aralık döneminde uygulanacağını anımsatan Erkoç, şöyle konuştu:

"Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bu karar ikinci el araç piyasasını canlandıracak. İkinci el araç alım satımı yapan esnaf arkadaşlarımız şu an sattıklarının yerine araç koyamıyorlar. Yani satacak araç bulamıyorlar. Sıfır araç satılırsa ikinci el piyasasında da araç bollaşır. Araç satışının artmasıyla piyasaya canlılık gelir."

Sıfır araç satan bayilerin işlerinin geçen yıla göre düşük olması nedeniyle çeşitli kampanyalar düzenlendiğini vurgulayan Erkoç, Türkiye'de üretimi yapılan araçlarda hurda indirimine gidilmesini de her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Erkoç, araç fiyatlarının düşmesi için Türkiye'de üretimi yapılan araçlarda hurda indiriminin daha çok olması gerektiğini belirterek, "Yurt dışına döviz çıkışı olmaması için ÖTV indirimlerinin de bu araçlarda yapılması gerekiyor." dedi.

Sıfır araç satışında toparlanma beklentisi

Türkiye'de bu tür kampanyaların etkisiyle sıfır araç satışlarının yıl sonuna doğru toparlanmasını beklediklerine işaret eden Erkoç, sektör olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Erkoç, MASFED'in Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişilik bir kitleyi temsil ettiği bilgisini vererek, piyasayı etkileyen kararlar alınırken kendilerinin görüşlerine başvurulmasının piyasa açısından olumlu olacağını da sözlerine ekledi.

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