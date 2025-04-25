Dolar
38.42
Euro
43.69
Altın
3,301.03
ETH/USDT
1,770.10
BTC/USDT
93,635.00
BIST 100
9,469.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MASAK, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca, bazı çevreler tarafından dile getirilen "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
MASAK, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi

Ankara

MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verildi.

Bazı çevreler tarafından dile getirilen "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) değerlendirmesinin ülkemizin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını ispatlamaktadır. MASAK, adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı işbirliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz biçimde sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu çerçevede POS cihazlarının kullanımının yakından takip edildiğine işaret edilerek, POS cihazlarının, suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı anımsatıldı.

Yapılan değişikliklerle, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında sıkı tedbirlerin getirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımı, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklanmıştır. Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir."

Ülke çapında denetimler devam ediyor

Açıklamada, MASAK tarafından başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülerin sıkı şekilde denetlendiği ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulandığı aktarılarak, "Bu kapsamda 2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle 2023'te gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon lira, 2024'te gerçekleşen işlemlere ilişkin de 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm ülke çapında denetimlerin devam ettiğine, İstanbul'da gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemlerinin sıkı şekilde takip edildiği belirtildi.

POS cihazlarının kapatılması sağlandı

Açıklamada, yapılan analiz, araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşların tespit edildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu POS cihazlarının kapatılması sağlanmış, ayrıca bu işlemlere aracılık eden uluslararası kart şemaları ile gerekli iletişim kurulmuş ve işlem mahiyetiyle amacı hakkında detaylı araştırmalar yürütülmüştür. 2021 ve 2024 yıllarına ait analiz sonuçları doğrultusunda hazırlanan tespitler, ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılmış, hazırlanan raporlar ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 2024 yılı sonrasında yapılan analizlerde, bu yönde kart kullanımının bankacılık sektörü özelinde belirgin biçimde azaldığı gözlemlenmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir
İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı
İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda tutuklu sayısı 645 oldu
Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

Benzer haberler

MASAK, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi

MASAK, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi

Kripto para borsalarından kullanıcılara "kimlik doğrulama" uyarısı

Bakan Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı

Bakan Şimşek: MASAK'ın hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir

Bakan Şimşek: MASAK'ın hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet