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Ekonomi

Marmarabirlik yeni kampanya dönemi için zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2021-2022 yılı ürün alım kampanyası fiyatlarını açıkladı.

Büşra Nur Yılmaz   | 21.10.2021
Marmarabirlik yeni kampanya dönemi için zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Bursa

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yazılı açıklamasında, 8 kooperatif başkanı ve yöneticilerle yaptıkları koordinasyon toplantısında fiyatların belirlendiğini duyurdu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı kararı aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Karar doğrultusunda, alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 20,1 lira, 300 tane zeytin 9,5 lira, taban fiyat 380 tane için 7,4 lira ve yağlık zeytinin kilogram fiyatı 7 lira olarak belirlenmiştir. Alım fiyatları belirlenirken ortaklardan gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, birliğimizin stok durumu, pazarlamanın satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır. Üreticilerimizin maliyet baskısı altında olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Zeytinden ekmeğini kazanan üreticilerimizin alın terini ve emeğini asla zayi etmeyiz. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Fiyatlar belirlenirken piyasa istikrarının da sağlanması gerektiğine dikkati çeken Hidamet Asa, şöyle devam etti:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yapmış olduğu 1 kilogram zeytinin maliyeti, 1 dekardan 510 kilogram zeytin üretimine göre ortalama 6,5 liradır. Marmarabirlik'in ortalama alım fiyatının 10-11 lira olacağı öngörülmektedir. Dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 50'sini gerçekleştiren İspanya'da zeytinyağı borsasında 1 kilogram zeytinyağının fiyatı 3 avro civarındadır. Ülkemizde bugün itibarıyla 1 kilogram sızma dökme zeytinyağının fiyatı 30 lira seviyelerinde. Bu veriler doğrultusunda 4,5 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edileceği öngörülerek yağlık zeytin fiyatı 7 lira olarak belirlenmiştir. Konuşma hakkı olduğunu düşünüp hiçbir sorumluluğu olmayanların bugün ürün alım fiyatları üzerinden spekülatif açıklamalar yaptığını görüyoruz. Kurumu zarara uğrattığımızda ilk önce onlar 'Kurumu batırdınız' diyecektir. Marmarabirlik'i düzlüğe çıkardık. Bugüne kadar olduğu gibi üreticimize destek olmaya devam ediyoruz."

Ürün ödeme planıyla ilgili de bilgi veren Asa, "Alım miktarı, alım bütçesi göz önüne alınarak ürün bedellerinin 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı mart ve mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Ürün bedelleri önceki yıllarda olduğu gibi kredi kullanılmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde sofralık zeytin üretiminin geçen yıla göre yüksek olacağını tahmin ettiklerini aktaran Asa, "Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortağımızdan 72 bin 650 ton rekolte beyanı geldi. Marmarabirlik'in satış planlaması kapsamında, 560 milyon lira alım bütçesi oluşturuldu. Ürün alımlarına, 22 Ekim'den itibaren başlanacak." değerlendirmesini yaptı.

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