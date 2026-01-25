Dolar
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Marmara Denizi'nde torik bolluğu yaşanıyor

İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, uzun yıllar sonra görülen "torik akını" sonucu yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı.

Mücahit Enes Sevinç  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Marmara Denizi'nde torik bolluğu yaşanıyor Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Türkiye'de su ürünleri üretimi rekor kırmaya devam ediyor. 2025'te avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri dahil olmak üzere toplam balık üretimi 1 milyon tonu aşarak yeni bir rekora ulaştı. Hamsi avcılığı da 245 bin ton seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir artış kaydetti.

Balıkçılık sektörünün dış ticaretteki performansı da öne çıkıyor. 2025'te su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesini geçerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılına Marmara Denizi'nde yaşanan dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi. Son günlerde İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, "torik akını" olarak nitelendirilen yoğun bir avcılık faaliyeti gözlemleniyor.

Palamutun bir üst boyu olarak nitelendirilen ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı belirtilirken, balıkçılar uzun yıllardır bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürülerine rastlamadıklarını, bu ölçekte bir hareketliliğin görülmediğini ifade ediyor.

250 milyon liralık gelir

Edinilen bilgilere göre, 30-40 yıldır böyle bir torik akınıyla karşılaşılmazken, bu görüntüler daha çok tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyor.

Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı, balıkçıların bu sürede yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ettiği değerlendiriliyor.

Torik avcılığının yanı sıra orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin de yeniden Marmara Denizi'nde av vermeye başlaması, bölgedeki sucul biyoçeşitlilik açısından olumlu göstergeler arasında yer alıyor.

Etkin denetim mekanizmalarıyla koruma-kullanma dengesini ve üretim planlamasını esas alan balıkçılık politikalarının, hem biyoçeşitliliğin korunmasına hem de sektörün ekonomik gücünün artmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

"8 bin liradan 3 bin 500 liraya kadar düştü"

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğu yaşandığını ve çok uzun yıllardır böyle bir bolluk görülmediğini söyledi.

Can, 1 Ocak'tan bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığını belirterek, "Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dahil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü." ifadelerini kullandı.

Toriğin genellikle lakerda yapımında kullanıldığını ancak bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle artık sofralarda daha fazla tüketildiğini aktaran Can, Karadeniz'den palamut olarak gelen balığın bu dönemde Marmara'ya, ardından Çanakkale Boğazı'na doğru geçiş yaptığını anlattı.

Can, verilere göre geçen yıl palamutun bol olduğunu belirterek, "Bu sene istavrit bol. Torikte hiç böyle bir şey olmamıştı, bu sene gerçekten torik bol." dedi.

"Bu sene muazzam derecede bir torik akını oldu"

1976'dan bu yana ailesinin balıkçılık yaptığını, kendisinin ise 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü belirten kaptan Doğan Ege ise son 1 aydır torik akını yaşandığını dile getirdi.

Ege, toriğin genellikle derinde bulunduğunu ve belirli bölgelerde av verdiğini belirterek, "Silivri, Güzelce, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası açıkları civarında bu sene oldu. Bunun belli başlı bölgeleri vardır, o bölgelerde av verir. Belli dönemlerde av verir. O da senenin on günü sürer ya da sürmez ama on günde belki bir gün avlayabilirsin. Ama bu sene muazzam derecede bir torik akını oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki bolluğun kanal sularının etkisiyle oluştuğunu belirten Ege, şu ifadeleri kullandı:

"Bu balık tecrübelerimize göre Karadeniz'den geldi. Daha erken bekliyorduk, kasımda bekliyorduk. İki gün av verdi, üç gün olmadı ama kanal sularının patlamasıyla, akışın artmasıyla birlikte bu balık kendini boğazdan Marmara'ya komple saldı. Şu an gayet güzel av veriyor ama bugün itibarıyla bitme noktasına geldi."

Doğan Ege, sezon sonuna kadar en çok hamsi, istavrit ve sardalyanın avlanacağını belirterek, toriğin de bu yıl verilerde üst sıralara taşınacağını kaydetti.

