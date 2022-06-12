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Ekonomi

Markalaşma çalışmaları süren Beşçeşme sarımsağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan "Beşçeşme sarımsağı"nda 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Tunahan Akgün   | 12.06.2022
Markalaşma çalışmaları süren Beşçeşme sarımsağında 15 bin ton rekolte bekleniyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

İlçenin verimli Narlı Ovası'nda 8 bin dönüm ekili alanda yetiştirilen sarımsağın hasadı mevsimsel şartlara bağlı olarak haziran ayının ilk haftasında başlıyor. Tarım işçilerinin binbir zahmetle tarlalardan topladığı sarımsaklar güneşe bırakılarak kurutuluyor.

Daha sonra işçiler tarafından kirli kabukları ayıklanan sarımsaklar, çuval ya da kasalara konularak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

2 yıldır coğrafi işaret tescillenme süreci devam eden Beşçeşme sarımsağı, raf ömrü, kalitesi, aroması ve iri dişleriyle dikkati çekiyor.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, ilçenin Narlı Ovası gibi önemli bir tarım alanına ev sahipliği yaptığını, burada yetiştirilen sarımsağın tanıtılması amacıyla belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sarımsağın ilçede önemli gelir kapısı olduğunu ifade eden Yılmazcan, "Pazarcık'ta sarımsak ekonomik olarak bir sektör oldu. Çiftçilerimiz, üretenler çok memnun. Bu arada sarımsağı toplamak için vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz geliyorlar, onlar da günlük yevmiyelerini alıyorlar. Ayrıca bir kazanç kapısı oluyor. Çiftçilerimiz memnun. Çalışanlarımız memnun. Biz belediye olarak memnunuz. Pazarcık'taki yöresel yemeklerimizin tadı ve lezzeti, Beşçeşme sarımsağının aromasıdır." diye konuştu.

"Üretim alanı genişliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de Türkiye'de sarımsak üretiminde Kahramanmaraş'ın ilk 3 il arasında yer aldığını söyledi.

Narlı Ovası'nda ciddi bir sarımsak üretimi yapıldığına dikkati çeken Bilir, "Toplam 15 bin ton üretim hedeflemekteyiz. Pazarcık ilçesinde her geçen gün sarımsak üretim alanı artmaktadır. Önceki dönem 5 bin dönüm olan alanımız, bu sene 8 bin dönüme çıktı." dedi.

Kentte 32 yıldır sarımsak üreten Ali Bitirgiç ise bu yılki mahsul ve hasadın bereketli olduğunu dile getirerek, "9-10 ay emek veriyoruz. Çocuğumuz gibi hizmet ediyoruz. Hasat iyi, biraz işçide sıkıntımız var. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Mustafa Yenigöl de "Beşçeşme sarımsağının kalitesi çok güzel. Tescillendiği zaman fiyat ve pazarlama konusunda sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

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