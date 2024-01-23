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Ekonomi

Mağazalardaki indirimli fiyat etiketlerine yönelik şikayetler arttı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayetlerin arttığını, bu etiketlerin tüketicileri indirim algısıyla yönlendirdiğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Mağazalardaki indirimli fiyat etiketlerine yönelik şikayetler arttı

Ankara

Kılıç, AA muhabirine, perakende mağazalarda devam eden indirimli satışları değerlendirdi.

Tüketicilerin yıl boyunca indirim kampanyalarına maruz kaldığına ve yoğun kampanyaların sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Kılıç, son günlerde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayetlerin arttığını bildirdi.

Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, "Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor. Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Reyonlarda büyük puntolarla 'yüzde 50' yazılıyor. Aslında 'yüzde 50'ye varan indirim' kampanyaları düzenleniyor. Punto oyunlarıyla tüketici yüzde 50 indirim olduğunu düşünüyor, kasaya gittiğinde sorun yaşıyor." dedi.

Tüketicinin yanıltıcı etiketle karşılaşması halinde bunu kanıtlaması için fotoğraf çekmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, "Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının 'Alo 175' hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir." diye konuştu.

Kılıç, gelişen teknolojiyle birlikte fiyat araştırmasının daha kolay yapılabildiğine işaret ederek, tüketicilerin hem mağazalardan hem de internet üzerinden ortalama fiyatı öğrenerek bilinçli alışveriş yapabileceğini vurguladı. Kılıç, tüketicilerin "indirim var" diye alışveriş yapmaması, ihtiyacı varsa ürün alması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya alışverişi uyarısı

Tüketicileri sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler konusunda da uyaran Kılıç, şunları kaydetti:

"e-Ticaretin yanında sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde de artışlar gözleniyor. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma süresi hakkı var. Bu hakkı kullanabilmek için alışveriş yapılan hesabın ticari şirkete ait olması gerekiyor. Şahıs hesaplarının resmi kayıtlarda karşılığı yok ve burada dolandırıcılığın daha fazla olduğu görülüyor. Ürün gönderilmiyor, muhatap bulunamıyor. EFT ve havaleler kişi hesaplarına yapılmamalı. Tüketiciler, ticari şirketlerle sorun yaşadığında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirken, şahıs hesaplarında ise 'dolandırıcılık' suçuyla mahkemeye başvurulması gerekiyor."

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