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Ekonomi

Mağazalardaki alışverişin 15 Haziran'da zirve yapması bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Türk  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Mağazalardaki alışverişin 15 Haziran'da zirve yapması bekleniyor

İstanbul

BMD açıklamasına göre, perakende sektörü aynı tarihe denk düşen Kurban Bayramı, Babalar Günü ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladı. Alışverişin zirveye çıkacağı 15 Haziran'da 50 milyar liralık kartlı harcama yapılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, nisan ayındaki üç günlük Ramazan Bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 milyar liralık alışveriş yapıldığını belirterek, bu hacmin arife günü ve Kurban Bayramı'nda 120 milyar lira düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini ifade etti.

Markaların Babalar Günü ile aynı döneme gelen bayram ve okulların kapanması dolayısıyla özel kampanyalar hazırladığını kaydeden Öncel, şunları aktardı:

"Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40'ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar liralık alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı'nda kartlı harcamaların yüzde 20'si market, yüzde 14'ü hazır giyim, yüzde 11'i yemek, yüzde 10'u ise akaryakıt için gerçekleşmişti.

Kurban Bayramı'nda da yine benzer bir tablo bekliyoruz. Babalar Günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış bekliyoruz. BMD'nin anketine göre, mayıs ayında üye markalarımızın yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azaldığı görülüyor. Babalar Günü ile birleşen bayram ve tatil alışverişinin etkisiyle mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz."

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