Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
25,864.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
G20 Liderler Zirvesi
logo
Ekonomi

Madencilik sektörü, 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretimi hedefliyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, "Madencilik sektörü için 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretim hedefi bir hayal değil." dedi.

Duygu Alhan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Madencilik sektörü, 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretimi hedefliyor

Ankara

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikalarının önemli olduğunu belirterek, "Madencilik sektörü için 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretim hedefi bir hayal değil." dedi.

Emiroğlu, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'deki madencilik politikalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm sektörlerde bir üretim atılımı gerçekleştirmenin itici gücünün madencilik sektöründe yapılan üretim olacağının altını çizen Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda yatırım ortamını iyileştirerek madencilik sektörünün daha hızlı gelişmesini sağlamalıyız. Ülkemizde madencilik sektörünün gelişmesi hem madenleri hammadde olarak kullanan sanayimizin çarklarının hızla dönmesini sağlayacak hem de bizlere ihracat rekorları kırdırıp, cari açığın azaltılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Madencilik sektörü için 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretim hedefi bir hayal değil. Anadolu toprakları bu kaynağı bağrında taşımaktadır. Ülkemiz bunu yapacak insan potansiyeline, bilgi, deneyim, kaynak ve potansiyele sahiptir."

Emiroğlu, Türkiye madencilik sektörü olarak diğer bağlı sektörlerle birlikte ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 40 milyar dolarlık katkı sağladıklarını belirterek, "OVP'de sürdürülebilir madencilik politikalarına atıfta bulunulması bugüne kadar yaptığımız çalışmaları çok daha değerli kılıyor. Kamu otoritesinin sürdürülebilir madencilik konusunda atacağı tüm adımların en büyük destekçisi biz olacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyada bilinen 90 çeşit maden ve mineralin yaklaşık 80'ine sahip olduğunu ve bunlardan 60'ının ülkede üretildiğine dikkati çeken Emiroğlu, "Maden çeşitliliği açısından zengin bir ülke olarak geleceğimizde fark yaratma potansiyeline sahibiz." ifadesini kullandı.

"Kritik madenler ülke ekonomisinin itici gücü"

Emiroğlu, belirlenen kritik minerallerin arama, üretim ve zenginleştirme çalışmalarının artırılacak olmasına ilişkin OVP'de yer alan madde hakkında, "Sanayilerimizin hammaddesini oluşturan madenler ülke ekonomimizin de itici gücünü oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle yeşil dönüşümde kritik madenlerin önemli rolü olduğu vurgulayan Emiroğlu, şöyle devam etti:

"Hem dünyada hem ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına ve elektrikli otomobillere hızlı yönelim, madencilik sektörünün önemini daha da arttırıyor. 2040'a gelindiğinde küresel otomobil pazarının yüzde 58'ini elektrikli araçların oluşturacağı öngörülüyor. Elektrikli otomobiller için de madenler çok önemli zira bu araçlarda fosil yakıtlı araçlara kıyasla çok daha fazla madene ihtiyaç var."​​​​​​​

"Sorumlu Madencilik İnisiyatifi"

Emiroğlu, TMD olarak yalnızca madencilik sektörünün ekonomiye sunduğu katkıları artırmaya odaklanmadıklarını, bunun yanı sıra sorumlu madencilik kültürünün yaygınlaştırılması için de çalıştıklarını aktararak, bu bağlamda "Sorumlu Madencilik İnisiyatifi" sürecini başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda, uluslararası madencilik endüstrisinde de standartlaşmış "Sağlık ve Güvenlik", "Doğa ve Ekosistem", "Sosyal Diyalog ve Yerel Kalkınma" ile "İş Etiği ve Şeffaflık" başlıklarından oluşan dört temel ilke üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerin gönüllü olarak bu ilkelere uygun hareket etmeleri temel hedefimiz. Bu sayede sorumlu madencilik anlayışıyla, madenciliğin doğru ve güvenilir yapılabildiğini kamuoyuna gösterme fırsatımız olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İğneada'daki ruhsatsız işletilen kamp yeriyle ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı
İletişim Başkanı Altun: Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sergilediği kararlı liderliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
İstanbul'da tramvayda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Madencilik sektörü, 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretimi hedefliyor

Madencilik sektörü, 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretimi hedefliyor

Kadınlar ve kız çocukları için dijital ve yeşil dönüşüm temelli özel program hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir ve harcama politikalarımızla kamuda mali disiplini koruyacağız

Bakan Şimşek: Dünya Bankasının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz

Bakan Şimşek: Dünya Bankasının, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Kamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek
İSTİB Başkanı Kopuz: OVP tarım için umut vadediyor

İSTİB Başkanı Kopuz: OVP tarım için umut vadediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet