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İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Ekonomi

Lüks yat "Alaiya" Marmaris'te yakıt ikmali yapıldı

Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Sabri Kesen  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Lüks yat "Alaiya" Marmaris'te yakıt ikmali yapıldı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.​​​​​​​

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan yata, Aliağa Rafinerisi'nden 3 tankerle getirilen 81 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

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Hintli çelik sektörünün önde gelen iş insanlarından Lakshmi Mittal'a ait olduğu belirtilen yat, ikmalin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.​​​​​​​

Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.

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