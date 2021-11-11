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Ekonomi

Lukaşenko'dan Avrupa'nın yaptırım tehdidine karşı 'gaz akışını kesebiliriz' uyarısı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.

Emre Gürkan Abay   | 11.11.2021
Lukaşenko'dan Avrupa'nın yaptırım tehdidine karşı 'gaz akışını kesebiliriz' uyarısı Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Moskova

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Belarus’a yaptırım uygulamadan önce, Belarus üzerinden Avrupa’ya giden doğal gaz sevkiyatını “düşünmesi” gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.

Lukaşenko, başkent Minsk’te gerçekleştirdiği kabine toplantısında, Belarus’un Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Polonya sınırındaki göçmenlere Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’tan silah sevkiyatına yönelik teşebbüslerde bulunulduğunu anlatan Lukaşenko, "Silahlar ne işe yarayacak? Bir provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Askerlerimizi, ordularımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle sınırımız etrafında kontrolü sağlayarak göçmenlere silah temin edilmesini önlemeliyiz." diye konuştu.

NATO ve Polonya ordularının Belarus sınırındaki faaliyetlerinin de dikkatlice takip edilmesi gerektiğine işaret eden Lukaşenko, "15 bin asker, tank, zırhlı araç, helikopterler ve uçakları kimseyi uyarmadan küstahça sınırımıza kadar çektiler. Bunları görüp bir karşı plan hazırlığı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırım hazırlığına da değinen Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Eğer biz de Belarus üzerinden (nakliye yolları) geçişleri kapatırsak ne olur? Ukrayna üzerinden geçilemez çünkü Rusya sınırı kapalı. Baltık ülkeleri üzerinden geçen yollar da yok. Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı da Belarus üzerinden geçiyor ve bu rota üzerinden Batı’ya giden Rus gazı hacmi önemli oranda artmış durumda. Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?"

Lukaşenko, Belarus makamlarının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sınırdaki göçmenlere yardım etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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