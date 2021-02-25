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Ekonomi

Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

Kuveyt'te mali yılın 10 aylık döneminde bütçe açığının 5,41 milyar dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.

Ali Semerci   | 25.02.2021
Kuveyt'in bütçe açığı salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

Kuveyt

Kuveyt Maliye Bakanlığının yayımladığı aylık raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarının düşmesinden bütçe gelirlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, 2020-2021 mali yılına ait 10 aylık dönemde bütçe açığının 5,41 milyar dinara çıktığı aktarıldı.

Bakanlık daha önce mali yılın ilk 6 ayında 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verildiğini açıklamıştı.

Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre 1 Nisan'da başlayıp sonraki yıl 31 Mart'ta sona eriyor.

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