Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,065.00
BTC/USDT
70,586.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Küresel yarı iletken satışları 2025'te yüzde 25,6 arttı

Küresel yarı iletken satışları, 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Küresel yarı iletken satışları 2025'te yüzde 25,6 arttı

New York

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen yıla ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara yükseldi.

Böylece satışlar geçen yıl yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel yarı iletken satışlarının tutarı 2024'te toplam 630,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Asya Pasifik ve diğer bölgelerde yüzde 45, Amerika kıtasında yüzde 30,5, Çin'de yüzde 17,3 ve Avrupa'da yüzde 6,3 artarken, Japonya'da yüzde 4,7 geriledi.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletken satışlarının 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yarı iletkenlerin neredeyse tüm modern teknolojilerin temelini oluşturduğuna işaret eden Neuffer, yapay zeka, nesnelerin interneti, 6G ve otonom sürüş gibi yükselen teknolojilerin çiplere olan güçlü talebi gelecek dönemde de artırmayı sürdüreceğini kaydetti.

Neuffer, Washington'daki karar vericilerin yerli çip ekosistemini güçlendirecek politikalara öncelik vermesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Küresel ölçekte rekabetçi bir ABD yarı iletken endüstrisi, ekonomiyi desteklememizi, ulusal güvenliği güçlendirmemizi ve 21. yüzyılda teknolojik liderlik yarışında ön saflarda yer almamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada, Hasan Mutlu'nun bazı işler karşılığında rüşvet aldığı iddiası
Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Küresel yarı iletken satışları 2025'te yüzde 25,6 arttı

Küresel yarı iletken satışları 2025'te yüzde 25,6 arttı

Tayvanlı şirket TSMC, Japonya'daki yeni fabrikasında 3 nanometre çipler üretecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet