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Ekonomi

Küresel hava yolu yolcu trafiği haziranda yüzde 9,1 arttı

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "Genel kapasite artışının talebin gerisinde kalmasıyla, yurt içi ve uluslararası operasyonlarda yüzde 85 gibi çok güçlü bir doluluk oranına ulaştık." dedi.

Nuran Erkul Kaya  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Küresel hava yolu yolcu trafiği haziranda yüzde 9,1 arttı

Londra

Küresel hava yolu taşımacılığı haziranda yıllık bazda yüzde 9,1 arttı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hazirandaki küresel yolcu talebine ilişkin verilerine göre, ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükseldi.

Mevcut koltuk kilometresi cinsinden ölçülen toplam kapasite de yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Doluluk oranı ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak yüzde 85'e çıktı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh​​​​​​​, verilere ilişkin değerlendirmesinde, kuzeyin en yoğun yaz seyahat sezonunun haziranda başlamasıyla tüm bölgelerde talebin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genel kapasite artışının talebin gerisinde kalmasıyla, yurt içi ve uluslararası operasyonlarda yüzde 85 gibi çok güçlü bir doluluk oranına ulaştık. Böylesine yüksek doluluk seviyesinde çalışmak hem iyi hem de zorlayıcı olabiliyor. Bu durum, gecikmeleri en aza indirmek ve yolcuları varış noktalarına zamanında ulaştırmak için tüm paydaşların eşit düzeyde verimlilikle çalışmasını daha önemli hale getiriyor."

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