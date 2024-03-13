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Ekonomi

Küresel gaz talebinin 2050'de 5 trilyon metreküpü aşması bekleniyor

Küresel doğal gaz talebinin 2050'de 2022'ye kıyasla yüzde 34 artarak 5 trilyon 360 milyar metreküpe ulaşması öngörülüyor.

Murat Temizer  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Küresel gaz talebinin 2050'de 5 trilyon metreküpü aşması bekleniyor

Ankara

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) hazırladığı "2050" raporuna göre, küresel doğal gaz tüketimi 2022'de 4 trilyon 15 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Söz konusu tüketimin 2050 itibarıyla yüzde 34 artışla 5 trilyon 360 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Raporda, talep artışındaki önemli faktörler, nüfus ve ekonomik üretimdeki artış, hava kalitesinin iyileştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kömür ile petrolden gaza geçişi hedefleyen politikalar olarak sıralandı.

Yalnızca elektrik üretim sektöründen kaynaklı talep büyüme ise 500 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Raporda kömür yakıtlı santrallere yönelimin azalmasının beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttıkça, doğal gaz yakıtlı elektrik üretiminin, güneş ve rüzgar enerjisine ve kuraklık dönemlerinde hidroelektriğe temel esneklik ve yedekleme desteği sunarak giderek daha hayati bir rol oynayacağı öngörülmektedir. Bölgesel açıdan bakıldığında, gelecekteki doğal gaz talep artışının büyük kısmının hızla büyüyen Asya Pasifik pazarları ile gaz zengini Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden kaynaklanması beklenmektedir."

Buna göre, küresel talep artışının yüzde 52'sinin Asya Pasifik kaynaklı olacağı tahmin edildi.

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