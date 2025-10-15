Dolar
Ekonomi

Küresel elektrikli araç satışlarında eylülde 2 milyon eşiği aşılarak rekor kırıldı

Dünya çapında elektrikli araç satışları eylülde 2,1 milyonla aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

Nuran Erkul Kaya  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Londra

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, küresel elektrikli araç satışlarında eylül ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, dünyada geçen ay 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece ilk kez elektrikli araç satışları aylık bazda 2 milyon eşiğini aşarak rekor seviyeye çıktı. Satışlar eylülde aylık bazda yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 24 artış gösterdi.

Rekor satışların ardından ocak-eylül döneminde dünyada satılan toplam elektrikli araç sayısı 14,7 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 26 yükseldi.

Çin satışlarda liderliği bırakmıyor

Dünyada geçen ay satılan 2,1 milyon elektrikli aracın 1,3 milyonu Çin'de kayıtlara geçti.

Ülkede ocak-eylül dönemindeki satışlar da yüzde 24 artışla 9 milyona ulaştı. Böylece, bu dönemdeki toplam satışların yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.

Avrupa'daki satışlarda güçlü artış

Elektrikli araç satışları geçen ay Avrupa'da da 427 binle rekor seviyeye çıktı. Satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 55 ve yıllık bazda yüzde 36 yükseldi.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Avrupa'da elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme görülen önemli pazarlar olmaya devam etti.

Avrupa'da elektrikli araç satışları yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 32 artışla 3 milyona ulaştı.

ABD'de teşvikler öncesi yüksek satış

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından elektrikli araçlara yönelik federal vergi teşviklerinin 30 Eylül'de kaldırılması nedeniyle ülkedeki elektrikli araç satışları aylık bazda artış gösterdi.

Elektrikli araç satışları ABD, Kanada ve Meksika dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da ocak-eylül döneminde yüzde 11 artışla 1,5 milyona ulaştı.

ABD'de teşviklerin sona ermesinin ardından satışların yılın dördüncü çeyreğinde keskin şekilde düşmesi bekleniyor.

Dünyanın geri kalanındaki ülkelerdeki toplam elektrikli araç satışı da ocak-eylül döneminde yüzde 48 artışla 1,2 milyon oldu.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, dünyadaki elektrikli araç satışlarının ilk kez bir aylık dönemde 2 milyon eşiğini aştığını belirterek, "Bu artış, büyük pazarlardaki rekor talepten kaynaklandı. Yılın 9 aylık döneminde ise satışlar yüzde 26 artışla 14,7 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

