Dolar
42.44
Euro
48.83
Altın
4,064.58
ETH/USDT
2,679.80
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı

Akdeniz Üniversitesinin Antalya'nın Kumluca ilçesindeki tropik serasında, kahve fidanı yetiştirmek için deneme ve adaptasyon çalışması başlatıldı.

Mehmet Çakmak  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, gazetecilere, tropikal meyve bitkilerinin yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon süreçlerinin takibi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaların çoğunda başarılı olduklarını dile getiren Coşgun, "Ejder, pitaya, ananas, guava gibi meyveleri başarıyla yetiştirdik. Tropikal üretim seramızda şu ana kadar 20 tür ve 41 çeşit meyve ve bitki yetiştirdik. Başarılı olanları bölgemizde çiftçilerimizle paylaşıyoruz. İnşallah kahveden de olumlu sonuç alırız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sadece adıyla değil üretimi de Türk olacak"

Kumluca MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Altınkaya da tropikal bir bitki olan ve artı 18 derecenin üstünde sıcaklıkta yetişen kahve bitkisini ilçede yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Kumluca ve çevresinin kahve bitkisinin yetişmesi için elverişli olduğunu düşündüklerini belirten Altınkaya, "2 yıl gibi bir süre bitkinin adaptasyonunu takip edeceğiz. Ümidimiz kahvenin adı gibi üretimiyle de Türk kahvesi olması. Şu anda fidanları dikilen kahve "Arabica" türüdür. Adaptasyon süreci tamamlanır, aroması ve verimle başarılı olursak kahve çeşidinin ismini belirleyeceğiz." diye konuştu.

İlk fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
Ankara'da "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı

Kumluca'da tropikal meyve serasında kahve fidanı için deneme ekimi yapıldı

Fethiye kıyılarında su altı arkeologlarını heyecanlandıran keşif

Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet