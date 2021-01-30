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Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak.

Esin Işık   | 30.01.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, destek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında verilecek.

Sinema sektörünün, yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla sağlanacak 15,9 milyon liralık destekten, başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

Bu desteği alan sinema salonlarının listesi, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" internet adresinde yayımlandı.

Öte yandan, Bakanlığın girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan "Eğlence Vergisi" oranı, 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra, önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan KDV oranı da yüzde 1'e indirilmişti.

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