AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

KUDAKA bölgedeki 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destek sağlayacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destekte bulunacak.

Yunus Hocaoğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
KUDAKA bölgedeki 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destek sağlayacak

Erzurum

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Söz konusu program ile illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon lira olan projelere KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon lira destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

