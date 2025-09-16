Dolar
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Konut Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,5 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 192,5'e çıktı. KFE, ağustosta yıllık yüzde 31,4 artış gösterirken bu dönemde reel azalış yüzde 1,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 2,8, İzmir'de ise yüzde 2,5 artış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,2 Ankara'da yüzde 41,1 ve İzmir'de yüzde 31,9 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.

