Koçtaş yılda 700 binden fazla ürünü kamp tutkunlarıyla buluşturuyor
Koçtaş Kategori Direktörü Atilla Şahinkaya, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin artmasıyla kamp ürünlerine talebin yükseldiğini, özellikle mart ayında satışlarda belirgin bir artış yaşandığını belirtti.
İstanbul
Hava koşullarının elverişli hale gelmesinin ardından doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, kamp ürünlerine rağbet göstermeye başladı. Çadırdan uyku tulumuna, kamp sandalyelerinden taşınabilir mutfak ekipmanlarına kadar pek çok ürüne bu dönemde yoğun talep gösteriliyor.
Bu mevsimsel talep, perakende ve e-ticaret kanallarında kamp ekipmanlarına yönelik satış grafiklerine de yansıyor. Açık hava etkinliklerinin çoğalması, uzun tatil dönemleri ve hafta sonu kaçamakları, talep artışında etkili oluyor.
Atilla Şahinkaya, AA muhabirine, tahmin edilenin aksine kamp ürünlerine ilginin sadece yaz aylarıyla sınırlı olmadığını söyledi.
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Doğa tutkunlarının dört mevsim boyunca kamp yaptığını vurgulayan Şahinkaya, "Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında talebin zirveye çıktığını, martta ise kamp ürünleri satışlarında en belirgin artışın yaşandığını gözlemliyoruz. Bu artan ilgi, satış verilerimizle de net bir şekilde doğrulanıyor." dedi.
Şahinkaya, Koçtaş mağazaları ve internet sitesi aracılığıyla birçok ürün çeşidini müşterilerle buluşturduklarını, yılda 700 binden fazla kamp ürünü sattıklarını ifade etti.
En çok kamp sandalyesi ilgi görüyor"
En çok talep gören kamp ürünlere değinen Şahinkaya, şunları kaydetti:
"Artık neredeyse her evin ve araç bagajının vazgeçilmezi haline gelen kamp sandalyeleri, pratikliği, kolay taşınabilirliği ve depolama avantajlarıyla kategorinin ilgi gören ürünlerinin başında geliyor. Kamp sandalyelerini sırasıyla katlanır masalar, şişme yataklar ve çadırlar takip ediyor. Koçtaş olarak, müşterilerimizin değişen taleplerine cevap vermek için hem mağazalarımızda 100'den fazla ürün çeşidiyle hem de internet sitemizde sürekli yenilenen 1000'in üzerinde farklı ürünle hizmet veriyoruz. Doğaseverlerin ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazeleriyle, dört mevsim kamp keyfine ortak olmaya devam ediyoruz."
Şahinkaya, Kovid-19 salgını sonrasında açık havada vakit geçirme arayışının arttığını, bu durumun alışkanlıkları ve beklentileri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.
Ürün yelpazelerine, son dönemde artan inovatif ürün taleplerine yönelik çözümleri dahil ettiklerini aktaran Şahinkaya, kamp kategorisinde, doğa deneyimini daha keyifli ve pratik hale getirmek için birçok yeniliği bir araya getirdiklerini söyledi.
"İhtiyaçları yakından takip eden üretici firmalarla çalışıyoruz"
Şahinkaya, sürdürülebilirlik ve minimal yaşam trendlerinin, kamp ürünlerinde çok amaçlı, pratik ve çevre dostu seçenekleri ön plana çıkarttığına işaret ederek, "Bu kategoride dünyada ve Türkiye'de trend ve ihtiyaçları yakından takip eden üretici firmalarla çalışarak, ürün geliştirmelerini bu alanda sürekli değişen taleplere göre yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Alandaki bilgi birikimlerini ve üretim güçlerini, her yıl ürün gamlarına yeni ürünler eklemek için kullandıklarını dile getiren Şahinkaya, son dönemde portföylerinin büyük çoğunluğunu, minimal yaşamı konforlu hale getirecek ürünlerin oluşturduğunu anlattı.
Şahinkaya, profesyonel hobi olarak görülen kampçılığın, son dönemde daha geniş kitleye hitap eden bir uğraş haline geldiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Koçtaş olarak bu çağrıya kulak veriyor, kamp çantasından pusulaya, çadır aksesuarlarından ısıtıcılara, aileler için 4 kişilik çadırdan şişme yataklara, bireysel kampçılar için 2 kişilik pratik açılabilen çadırlardan uyku tulumlarına kadar, kamp kategorisinde ihtiyaç duyulan birçok ürünü kampseverlerle buluşturuyoruz. Müşterilerin kamp grubuna yönelik ihtiyaçlarını tek seferde alabilmeleri için sıklıkla indirim kampanyaları hazırlayarak, bütçe dostu alışveriş çözümleri sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.