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Ekonomi

Kocaeli'de belediyenin kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeli modern sera ve sera naylonu desteğinden yararlanan üreticiler, yetiştirdikleri mahsulün kalitesinden ve veriminden memnun kaldı.

Şengül Azbay  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Kocaeli'de belediyenin kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

Kocaeli

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriliyor.

Bu doğrultuda ilkbahar dönemi için hazırlanan 50 modern sera ve 281 çiftçiye 438 top sera naylonu, üreticiler tarafından teslim alındı.

Bununla birlikte üreticilere, şu ana kadar 120 modern sera ve 1581 çiftçiye 2 bin 438 top sera naylonu desteği sağlandı.

Proje kapsamında modern seralarda, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi.

Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak, üretime katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı, seralarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe projesi kapsamında yaptırdıklarını belirterek, serayı teslim almalarının ardından kıvırcık ektiklerini, şu anda 3 bin kıvırcığın hasadına başladıklarını bildirdi.

Belediyenin tarıma ve çiftçilere yaptığı desteklerin çok önemli olduğuna işaret eden Akyazı, şunları kaydetti:

"Biz de bu destekten yararlandık. Büyükşehir sayesinde çok kolay bir şekilde seramızı kurduk. İki sezon kıvırcık kaldıracağız, daha sonra domates ekeceğiz. Modern seralarda sürekli ürün hasadı yapılabiliyor. Dışarıda ürün yetiştirmek çok zorlaştı. İklim değişikliği bizi de etkiledi. Kuraklık, dolu, aşırı yağmurlar ve rüzgarda ürün yetiştirmek çok zor ama serada her şey daha kontrollü oluyor. Biz burada ilaç ve kimyasal gübre kullanmıyoruz. Örtü altı üretim gerçekten çok değerli. Çiftçiyi de gerçekten kalkındırıyor. Sera naylonu olsun diğer aksamları olsun çok sağlam ve sağlıklı. Başkanımız Tahir Büyükakın'a desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Genç üretici Talha Yasin Özcan ise peyzaj teknikeri olduğunu, ayrıca peyzaj mimarlığı okuduğunu vurgulayarak, babasının da çiftçilikle uğraştığını, süs bitkisi yetiştiriciliği yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca kendilerine yetecek kadar organik sebze yetiştirdiklerine işaret eden Özcan, "İlk olarak kıvırcık ektik, gayet güzel sonuçlar aldık. Verimlilikten memnunuz. Modern seradan çok memnunuz hem önden hem yandan havalandırması var. Çok dayanıklı malzemeden yapılmış. Karda özellikle çökme ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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