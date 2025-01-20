Dolar
35.58
Euro
36.69
Altın
2,705.98
ETH/USDT
3,398.70
BTC/USDT
108,073.00
BIST 100
10,039.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
12 yıllık aranın ardından, Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçiyor.
logo
Ekonomi

Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı

Sanayi kenti Kocaeli, Türk otomotiv sektörünün geçen yıl yaptığı toplam 1 milyon 13 bin 34 araçlık ihracatın yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

Şahin Oktay  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı

Kocaeli

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörü, 2024 yılında üretimdeki küçük düşüşlere rağmen ihracat performansıyla olumlu tablo çizdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda geçen yıl 620 bin 56 binek ve ticari araç üretim bandından indirildi.

Bu dönemde günde yaklaşık 1700 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45'ini tek başına gerçekleştirdi.

Kentten yapılan taşıt ihracatı 2023'e göre adet bazında yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine denk gelen 531 bin 142 aracın teslimat noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Böylece kent, Türkiye'nin traktör hariç 1 milyon 13 bin 34 adet olarak kayıtlara geçen dış satımının yüzde 52'sini tek başına yaptı.

Ford Otosan'ın hafif ticari ihracatı yüzde 7 arttı

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 381 bin 786 adetlik toplam üretiminin 369 bin 302'sini Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın 330 bin 240 adetlik toplam ihracatının 326 bin 75'ini de bu fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Kocaeli'de hafif ticari sınıfındaki "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı 2023'e göre yüzde 3 düşse de ihracatı yüzde 7 artış gösterdi.

Hyundai'den tam kapasite üretim

Yıllık 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan geçen yıl 244 bin 976 otomobili üretim bandından indirdi. Şirket bu dönemde ürettiği araçların yüzde 83'üne denk gelen 204 bin adedini yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 778 aracın 1067'sini ihraç etti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2023'e göre değişim oranları şöyle:


Üretim (Adet)İhracat (Adet)
Firma20232024Değişim (%)Firma20232024Değişim (%)
Ford Otosan379.662369.302-3Ford Otosan304.162326.0757
Hyundai Assan242.016244.9761Hyundai Assan205.200204.000-1
Anadolu Isuzu5.9765.778-3Anadolu Isuzu1.1021.067-3
Toplam627.654620.056-1Toplam510.464531.1424
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu
Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak
Yargıtay, başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaşan kişinin cezasını onadı
Ocak ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Benzer haberler

Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı

Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına imzasını attı

Türkiye'den 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi

Depremzede öğrencilerin ürettiği boyalar eğitim kurumlarını renklendiriyor

Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatında rekor kırıldı

Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatında rekor kırıldı
Su ürünleri ihracatında hedef 2,5 milyar doları geçmek

Su ürünleri ihracatında hedef 2,5 milyar doları geçmek
Makine ihracatında 28,3 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Makine ihracatında 28,3 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet