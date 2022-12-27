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Ekonomi, insana dair

Kırıkkale'de pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek

Kırıkkale'de Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan "fırın atölyesi"nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, pansiyonlu okullar başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumların ihtiyacını karşılayacak.

Muhammet Fatih Gökmen   | 27.12.2022
Kırıkkale'de pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ildeki 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında, Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek üretilecek.

Günlük 15 bin roll ekmek ve 10 bin normal ekmek üretim kapasiteli atölyenin açılışını Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yaptı.

Atölyeyi gezerek yetkililerden ekmeğin üretim aşamaları hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, okulda kapalı devre sistem kurulduğunu söyledi.

Tekbıyıkoğlu, atölyedeki ekipmanların meslek liselerinde yapılan malzemelerden oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada üretilen ekmekler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyon, yurt ve öğrenci yemekhanelerine gönderilecek. 6 dakikada 300 ekmek üretilebilecek. Yani günde 15 bin rol ekmek ve 10 bin normal ekmek üretim kapasitesi olan bir atölye tesis edildi. Öğrencilerimiz hem burada üretim sürecini yakından görmüş olacak hem de kendi işimizi kendimiz yapmış olacağız. Bir yandan da döner sermaye işletmesi burada para kazanmış olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Ekmeklerin tadı da çok güzel."

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