Dolar
18.61
Euro
18.57
Altın
1,676.44
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
20,755.00
BIST 100
4,306.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatını yılda 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu belirtti.

Meiramgul Kussainova   | 07.11.2022
Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatını yılda 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trans Hazar Uluslararası Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu belirterek, "(Bu güzergahta) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmak için Aktau ve Kurık limanlarının mevcut tüm kapasitesini etkinleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Tokayev, ülkenin güneybatısındaki Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Aktau kentinde açıklamalarda bulundu.

Bölgenin coğrafi konumuyla büyük ulaşım ve lojistik potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Tokayev, "Aktau liman kenti, Kazakistan'ın deniz kapısı olarak bilinir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden biçimlendirilmesi zemininde Hazar Denizi'nin rolü çarpıcı seviyede arttı. Liman altyapısının geliştirilmesi, konteyner ve nakliye merkezlerinin oluşturulması amacıyla bir dizi yatırım projesini uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Tokayev, dünya pazarındaki durumu dikkate alarak Trans Hazar Uluslararası Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu kaydederek, "Bu konuda ortak ülkelerle karşılıklı anlaşmamız var. (Bu güzergahta) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmak için Aktau ve Kurık limanlarının mevcut tüm kapasitesini etkinleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
Alanya'da denizde hortum oluştu
Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda
Altun: Kristersson'un Ankara ziyareti İsveç'in NATO üyeliği açısından tarihi bir fırsat olarak görülmeli
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatını yılda 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden petrol ihracatını yılda 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı

Tokayev, Orta Asya’nın bölgesel ve küresel boyutta öneminin arttığını söyledi

Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı

Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı
Kazakistan'da "Turan Parsı" adıyla uluslararası güreş müsabakası yapılacak

Kazakistan'da "Turan Parsı" adıyla uluslararası güreş müsabakası yapılacak
AB Konseyi Başkanı Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet