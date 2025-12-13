Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uygulandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza kesti.
Ankara
Genel müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.
Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdüğü vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kayseri'de gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti. Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953 bin 82 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı."