Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,125.60
BTC/USDT
90,504.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza kesti.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uygulandı

Ankara

Genel müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdüğü vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kayseri'de gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekiplerimiz, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti. Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953 bin 82 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi
Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor
Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor

Benzer haberler

Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uygulandı

Kayseri'de yaban keçisi avlayan kişiye 953 bin 82 lira ceza uygulandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet