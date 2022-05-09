Dolar
14.97
Euro
15.74
Altın
1,868.84
ETH/USDT
2,450.80
BTC/USDT
33,588.00
BIST 100
2,469.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince, 500 bin organik domates fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Sercan Küçükşahin   | 09.05.2022
Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, sağlıklı toplum adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek için gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında yaptığı konuşmada, geleneksel etkinliğe salgın dolayısıyla iki yıl ara vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

Bu yıl yeniden başlanan etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çolakbayrakdar, "Bu fideler yerli tohumdan üretilme özelliği taşıyor. Bu açıdan çok önemli. Geçtiğimiz süreç gıdanın, gıda güvenliğinin, kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." dedi.

Vatandaşlar ise fide dağıtımından dolayı Çolakbayrakdar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı

Kayseri'de ilçe belediyesi 500 bin organik fide dağıttı